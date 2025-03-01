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В сети показали авиаудар по россиянам звеном Су-27, МиГ-29 и F-16 в районе Селидового

В сети показали авиаудар по россиянам звеном Су-27, МиГ-29 и F-16 в районе Селидового

1 мар 2025, 18:58
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У мережі показали авіаудар Повітряних сил по позиціях ворога, виконаний ланкою Су-27, МіГ-29 та F-16 в районі Селидового.

28 лютого авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та склад боєприпасів противника.

Источник: Ракурс


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