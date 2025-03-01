В сети показали авиаудар по россиянам звеном Су-27, МиГ-29 и F-16 в районе Селидового

https://racurs.ua/n204450-v-seti-pokazali-aviaudar-po-rossiyanam-zvenom-su-27-mig-29-i-f-16-v-rayone-selidovogo.html

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У мережі показали авіаудар Повітряних сил по позиціях ворога, виконаний ланкою Су-27, МіГ-29 та F-16 в районі Селидового.

28 лютого авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та склад боєприпасів противника.