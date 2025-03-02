Дональд Трамп. Фото: AP

https://racurs.ua/n204479-teper-zelenskiy-vynujden-budet-ustupit-tramp-v-socsetyah.html

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Президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social зробив репост повідомлення про те, що президентові України Володимиру Зеленському потрібно буде йти на поступки.

У дописі йдеться про те, що американський президент захищає Україну, не втягуючи у війну з росією Сполучені Штати. Також там вказується, що глава Білого дому співпрацює з обома сторонами збройного конфлікту.

Дописувач наголошує, що російський диктатор володимир путін не насмілиться атакувати американські компанії, які після підписання угоди про надра, почнуть видобувати корисні копалини в Україні.

Тепер у Зеленського не буде іншого вибору, окрім як відступити і прийняти умови Трампа. Але ось геніальна частина — Трамп насправді захищає Україну, не втягуючи США у війну. […] Трамп грав на обидві сторони, як майстерний шахіст. Зрештою, у Зеленського не буде іншого вибору, окрім як поступитися, адже без підтримки США Україна не зможе виграти тривалу війну проти росії. І як тільки американські компанії почнуть видобувати корисні копалини в Україні, путін не зможе атакувати, не спровокувавши масштабних міжнародних наслідків. Не варто недооцінювати Дональда Трампа. У цій шаховій партії він на 10 ходів попереду всіх, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, 28 лютого під час зустрічі президента Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом в Білому домі виникла суперечка щодо російсько-української війни. Дійшло до того, що лідери двох країн розмовляли на підвищених тонах. Трамп вирішив, що Зеленський не готовий до миру, після чого українській делегації довелося покинути Білий дім.