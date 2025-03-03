Продажи Tesla обрушились во Франции и Скандинавии

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Ракурс

У лютому продажі Tesla в країнах Скандинавії і Франції різко впали в порівнянні з минулим роком — американський виробник електромобілів зіткнувся з випробуванням лояльності до бренду на тлі ролі генерального директора Ілона Маска в адміністрації президента США Дональда Трампа.

Про це пише Reuters.

Tesla, чиї автомобілі очолювали продажі в Норвегії, Швеції і Данії в 2023 і 2024 роках, в цьому році відстала від конкурентів, таких як Volkswagen і Toyota.

Прихід Маска в політику, його радикальні скорочення державних службовців у США і підтримка ультраправих політичних поглядів у Європі призвели до закликів до бойкоту Tesla.

Загалом минулого місяця у Швеції було зареєстровано 613 нових Tesla, що на 42% менше, ніж у минулому році, тоді як реєстрація в Норвегії та Данії впала на 48% до 917 та 509 автомобілів відповідно, попри зростання загального попиту на автомобілі в трьох країнах, у тому числі на електромобілі.

Реєстрація Tesla у Франції також знизилася на 45% за перші два місяці року порівняно з тим же періодом 2024 року, показали дані, опубліковані в суботу французьким автомобілем PFA, продовжуючи цьогорічну негативну тенденцію в Європі.

Минулого року Model Y компанії була найбільш продаваним електромобілем у Франції та 10-м найбільш продаваним автомобілем, тоді як цього року вона лише на 27-му місці й випередила електричні Peugeot 208, Renault 5 та Citroen e-C3.