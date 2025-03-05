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россия снова массированно атаковала дронами Одессу и пригород
россия снова массированно атаковала дронами Одессу и пригород (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n204537-rossiya-snova-massirovanno-atakovala-dronami-odessu-i-prigorod-foto-video.htmlРакурс
росія увечері 4 березня знову масовано атакувала дронами Одесу і передмістя, де загинув 77-річний чоловік — житель села Лиманка
В Одесі внаслідок атаки є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла.
За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, також пошкоджено критичну інфраструктуру Одеси — частина міста залишилася без електроенергії, води та тепла. Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби, — повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Також, під час повітряної тривоги, ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована.
На щастя, ніхто не постраждав.