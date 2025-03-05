В Конгрессе Трамп прочитал пост Зеленского в Х о "сильном лидерстве США"

https://racurs.ua/n204541-v-kongresse-tramp-prochital-post-zelenskogo-v-h-o-silnom-liderstve-ssha.html

Ракурс

Пані посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що під час звернення до Конгресу Дональд Трамп говорив саме про допис Зеленського у соцмережі Х щодо готовності працювати під «сильним лідерством» президента США.

Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму Зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав «Я ціную, що він написав цей лист», — написала Маркарова.

Нагадаємо, уночі в Конгресі Трамп заявив, що отримав листа від Зеленського про готовність України підписати угоду щодо корисних копалин.

Я ціную, що він надіслав цього листа, — сказав Трамп.

Водночас він не оголосив про призупинення американської допомоги для України.