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Ракурс
В Конгрессе Трамп прочитал пост Зеленского в Х о "сильном лидерстве США"

В Конгрессе Трамп прочитал пост Зеленского в Х о «сильном лидерстве США»

5 мар 2025, 10:50
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Пані посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що під час звернення до Конгресу Дональд Трамп говорив саме про допис Зеленського у соцмережі Х щодо готовності працювати під «сильним лідерством» президента США.

Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму Зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав «Я ціную, що він написав цей лист», — написала Маркарова.

Нагадаємо, уночі в Конгресі Трамп заявив, що отримав листа від Зеленського про готовність України підписати угоду щодо корисних копалин.

Я ціную, що він надіслав цього листа, — сказав Трамп.

Водночас він не оголосив про призупинення американської допомоги для України.

Источник: Ракурс


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