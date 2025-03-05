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Ракурс
У Конгресі Трамп прочитав допис Зеленського про "сильне лідерство США"

У Конгресі Трамп прочитав допис Зеленського про «сильне лідерство США»

5 бер 2025, 10:50
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Пані посол України у США Оксана Маркарова пояснила, що під час звернення до Конгресу Дональд Трамп говорив саме про допис Зеленського у соцмережі Х щодо готовності працювати під «сильним лідерством» президента США.

Допис нашого президента Володимира Зеленського зачитав у своєму Зверненні до нації президент Дональд Трамп і сказав «Я ціную, що він написав цей лист», — написала Маркарова.

Нагадаємо, уночі в Конгресі Трамп заявив, що отримав листа від Зеленського про готовність України підписати угоду щодо корисних копалин.

Я ціную, що він надіслав цього листа, — сказав Трамп.

Водночас він не оголосив про призупинення американської допомоги для України.

Джерело: Ракурс


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