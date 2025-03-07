Доверие немцев к США резко упало

https://racurs.ua/n204594-doverie-nemcev-k-ssha-rezko-upalo.html

Ракурс

Довіра громадян ФРН до Сполучених Штатів різко впала.

Лише 16% німців вважають США надійним партнером. Згідно з опитуванням ARD Deutschlandtrend довіра до США у Німеччині впала на 38% у порівнянні з жовтнем минулого року.

Дослідження також показало, що майже чверть респондентів сильно, або дуже сильно стурбовані безпекою в Європі. І 84% опитаних вважають НАТО важливим для забезпечення миру в ЄС.

Серед країн-партнерів найбільше довіри заслуговує Франція. Надійного партнера у цій державі бачать 85% відсотків громадян ФРН. Трохи менше довіряють Великій Британії (78%) та Україні (44%). Щодо росії, то серед опитаних виявилося 10% симпатиків країни-агресорки, натомість 83% респондентів їй зовсім не довіряють.

Серед громадян зростає усвідомлення того, що Німеччина та Європа повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Незначна більшість (54%) вважає, що ФРН повинна стати більш незалежною від НАТО та побудувати європейський військовий альянс.

Підтримка створення армії країн ЄС, про яку час від часу говорять, зросла в останні роки. Майже два роки тому, у червні 2023 року, за це було трохи більше половини (53%). Рік тому, у квітні 2024 року, вона становила вже 59%. Зараз це семеро з десяти німців (71%).