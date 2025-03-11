ПВО сбила "Искандер" и 79 дронов, пострадали пять регионов

https://racurs.ua/n204688-pvo-sbila-iskander-i-79-dronov-postradali-pyat-regionov.html

Ракурс

У ніч на 11 березня 2025 року (із 19.00 10 березня) російські нацисти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога — рф та 126-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 08.00 підтверджено збиття балістичної ракети Іскандер-М та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Окупанти знову атакували Одесу. Унаслідок чергової російської атаки в місті загорілися резервуари з пальним, приватний житловий будинок та склад із дитячими іграшками.

Більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Одещина, Харківщина, Сумщина та Київщина.