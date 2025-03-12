Саакашвили приговорили к девяти годам лишения свободы

Михеил Саакашвили, фото: European People's Party

https://racurs.ua/n204717-saakashvili-prigovorili-k-devyati-godam-lisheniya-svobody.html

Ракурс

Колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Тбіліський міський суд

засудив до дев’яти років ув’язнення у справі про розтрату державних коштів.

Про це повідомляє видання «Ехо Кавказу».

У прокуратурі стверджували, що з 1 травня 2009 року по 25 лютого 2013 року, за дорученням та організацією Саакашвілі, для його особистих цілей із держбюджету нецільовим чином було витрачено 9 млн ларі (близько 5,4 млн доларів за тогочасним курсом).

Також суд визнав винним зловживанні службовими повноваженнями колишнього начальника Спеціальної служби охорони Теймураза Джанашія. Його оштрафовано на 300 тис. ларі.

Саакашвілі та Джанашія раніше неодноразово відкидали звинувачення, заявляючи, що процес має політичний характер.

Наразі Саакашвілі вже відбуває шестирічний термін. Вироки щодо нього раніше були ухвалені у двох інших справах — про помилування вбивць Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валері Гелашвілі.

Новий термін позбавлення волі обчислюватиметься з моменту затримання Михайла Саакашвілі — 1 жовтня 2021 року. Таким чином, згідно з вироком, на волю він зможе вийти лише 1 жовтня 2030 року.

Також проти Саакашвілі ще тривають судові процеси у справах про:

події 7 листопада 2007 року (насильницький розгін поліцією протестної акції у центрі Тбілісі);

незаконне перетинання кордону.

Джерело: «Ехо Кавказу»