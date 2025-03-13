рф представила США список требований для сделки. Фото:

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Країна-агресор рф представила США список вимог для укладення угоди про припинення війни проти України.

Також у цьому списку містяться вимоги, які повинні перезавантажити відносини Москви та Вашингтону. Однак поки невідомо, що саме росіяни включили до свого списку і чи готові вона вести мирні переговори з Києвом до того, як вони будуть прийняті. Про це повідомила агенція Reuters із посиланням на двох співрозмовників, які знайомі з цим питанням.

Зазначається, що американці та росіяни обговорювали ці вимоги упродовж останніх трьох тижнів у ході особистих та віртуальних розмов. Джерела охарактеризували умови Кремля як широкі і схожі на вимоги, які він раніше висував Україні, США і НАТО.

Ці попередні умови включали відмову від членства України в Північноатлантичному альянсі, згоду не розгортати іноземні війська в Україні та міжнародне визнання про приналежність Криму і чотирьох областей до складу країни-агресора.

Посольство рф у Вашингтоні та Білий дім не відповіли на прохання про коментар.

Нагадаємо, Україна погодився на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Президент Володимир Зеленський наголосив, що таке рішення ухвалили, щоб показати, що Київ готовий до миру.

ЗМІ припускають, що російський диктатор володимир путін, імовірно, погодиться на 30-тиденне припинення вогню з Україною, але при цьому тягнутиме час, щоб переконатися, що туди будуть включені його умови.

Джерело: Reuters