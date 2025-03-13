Оккупанты попали в здание Пенсионного фонда. Фото: ПФУ

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Російська армія обстріляла Кривий Ріг, внаслідок чого постраждали четверо працівників Головного управління Пенсійного фонду в Дніпропетровській області.

Ворожий обстріл серйозно зруйнував будівлю сервісного центру: пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші. Також внаслідок обстрілу загорілась частина приміщення та господарської споруди. Про це Міністерство соціальної політики України та Пенсійний фонд України повідомили у Facebook.

Робота цього відділення тимчасово призупинена. Приймають та обслуговують громадян в інших сервісних центрах міста та Криворізького регіону.

У Мінсоцполітики наголосили, що це не вперше росіяни обстрілюють сервісні центри Пенсійного фонду. Пошкоджені або зруйнувані приміщення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Київській областях та у столиці. Пошкоджено чи зруйновано було 36 приміщень, 24 з яких вдалось відновити.

Нагадаємо, вночі 13 березня російські безпілотники масовано атакували Дніпропетровську область. У Дніпрі був пошкоджений інфраструктурний об'єкт і виникла пожежа. Також пошкоджені багатоповерхівки, де були побиті щонайменше 100 вікон.