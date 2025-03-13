БпЛА атаковали управление магистральными газопроводами. Фото:

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Безпілотники 13 березня атакували Саратовську область російської федерації.

Внаслідок атаки БпЛА зафіксоване пошкодження нежитлових об'єктів у Петрівському районі. Попередньо відомо, що ніхто начебто не постраждав. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін.

За інформацією російської пропаганди, ймовірно, дрон вдарив по електричній підстанції «Газова».

Ти часом керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив у Telegram, що Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі рф. Це лінійне управління магістральних газопроводів є частиною російської газотранспортної системи і відіграє роль у забезпеченні стабільного транспортування природного газу, потенційно підтримуючи експортні маршрути.

Нагадаємо, 13 березня у Воронезькій області внаслідок атаки дронів спалахнули пожежі на двох інфраструктурних об'єктах. А в Ростовській області БпЛА поцілив по промисловому підприємству, внаслідок чого виникла пожежа.