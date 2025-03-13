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Россияне казнили пятерых украинских пленных. Фото:
Оккупанты, вероятно, казнили пятерых украинских пленных — омбудсменhttps://racurs.ua/n204746-okkupanty-veroyatno-kaznili-pyateryh-ukrainskih-plennyh-ombudsmen.htmlРакурс
Російські окупанти вбили п’ятьох українських полонених.
У соцмережах поширили чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На кадрах видно щонайменше п’ятьох, ймовірно, вбитих військовополонених. Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець 13 березня повідомив у Telegram.
Наразі невідомо, де і коли саме було зняте відео. Лубінець вже звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Виконуючи місію омбудсмана України, направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований, — написав він.
Нагадаємо, повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно. Зокрема, в лютому з’явилося відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян.