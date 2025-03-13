Россияне казнили пятерых украинских пленных. Фото:

https://racurs.ua/n204746-okkupanty-veroyatno-kaznili-pyateryh-ukrainskih-plennyh-ombudsmen.html

Ракурс

Російські окупанти вбили п’ятьох українських полонених.

У соцмережах поширили чергове відео з ймовірною стратою беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до росіян. На кадрах видно щонайменше п’ятьох, ймовірно, вбитих військовополонених. Про це український омбудсмен Дмитро Лубінець 13 березня повідомив у Telegram.

Наразі невідомо, де і коли саме було зняте відео. Лубінець вже звернувся до ООН і Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Виконуючи місію омбудсмана України, направив листи до ООН та МКЧХ, аби воєнний злочин був зафіксований, — написав він.

Нагадаємо, повідомлення про вбивства, тортури й жорстоке поводження з українськими військовополоненими надходять регулярно. Зокрема, в лютому з’явилося відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян.