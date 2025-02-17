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У мережі опублікували відео, на якому росіяни розстрілюють полонених українських бійців
У мережі опублікували відео, на якому росіяни розстрілюють полонених українських бійцівhttps://racurs.ua/ua/n204131-u-mereji-opublikuvaly-video-na-yakomu-rosiyany-rozstriluut-polonenyh-ukrayinskyh-biyciv.htmlРакурс
У соцмережах поширюють відео ще одного ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами.
Дата та місце скоєння воєнного злочину невідома.
Російські мілітарні канали публікують відео ймовірної страти українських військовослужбовців, які потрапили у полон до росіян. На відео чути, як російським солдатам неодноразово наказують розстріляти військовополонених: «Одного оставляй, остальных обнуляй!».
Такі дії порушують міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Як Омбудсман України, негайно направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Організації повинні тиснути на російську сторону, аби рф відчула наслідки таких дій і не чинила їх надалі, — написав Дмитро Лубінець.
Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо зазначеного факту злочину проти українських військовослужбовців, просять негайно повідомити про це на «гарячу лінію» Омбудсмана України за номером 0800501720.