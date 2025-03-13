Оккупанты атаковали Украину 117 дронами. Фото:

https://racurs.ua/n204745-rf-atakovala-ukrainu-117-dronami-postradali-sem-regionov.html

Ракурс

Масовану атаку російських БпЛА відбили українські захисники неба.

У ніч на 13 березня окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» із Курської області та 117-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у росії. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. У Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях вдалося збити 74 БпЛА.

Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, але без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

Зокрема, в Дніпрі внаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт, там виникла пожежа. У регіоні поранення отримали три жінки — 52, 56 та 82 років.

На Київщині 13 березня внаслідок російського обстрілу в Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

А в Сумській області минулої ночі ворожі БпЛА впали в Охтирській громаді й виникла пожежа. В обласній військовій адміністрації поінформували, що три «Шахеди» впали на територію гаражного кооперативу, внаслідок чого загорілися майже 20 гаражів. Пожежу локалізували рятувальники, наслідки атаки російських ще уточнюються.

Нагадаємо, минулої ночі ворожі БпЛА масовано атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі був пошкоджений інфраструктурний об'єкт і виникла пожежа. Також пошкоджені багатоповерхівки — побиті щонайменше 100 вікон.