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Окупанти атакували Україну 117-ма дронами. Фото:

рф атакувала Україну 117-ма дронами — постраждали сім регіонів

13 бер 2025, 10:22
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Масовану атаку російських БпЛА відбили українські захисники неба.

У ніч на 13 березня окупанти атакували балістичною ракетою «Іскандер-М» із Курської області та 117-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у росії. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. У Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях вдалося збити 74 БпЛА.

Ще 38 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, але без негативних наслідків.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Київщина, Чернігівщина, Одещина та Запоріжжя.

Зокрема, в Дніпрі внаслідок нічної атаки пошкоджено інфраструктурний об'єкт, там виникла пожежа. У регіоні поранення отримали три жінки — 52, 56 та 82 років.

На Київщині 13 березня внаслідок російського обстрілу в Бориспільському районі пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила.

А в Сумській області минулої ночі ворожі БпЛА впали в Охтирській громаді й виникла пожежа. В обласній військовій адміністрації поінформували, що три «Шахеди» впали на територію гаражного кооперативу, внаслідок чого загорілися майже 20 гаражів. Пожежу локалізували рятувальники, наслідки атаки російських ще уточнюються.

Пошкодження на Сумщині. Фото: ОВА

Пошкодження на Сумщині. Фото: ОВА

Нагадаємо, минулої ночі ворожі БпЛА масовано атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі був пошкоджений інфраструктурний об'єкт і виникла пожежа. Також пошкоджені багатоповерхівки — побиті щонайменше 100 вікон.

Джерело: Ракурс


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