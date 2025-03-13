На фронте произошло 138 боев. Фото: Генштаб ВСУ

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Ракурс

На фронті в Україні 12 березня відбулося 138 бойових зіткнень.

Найгарячіше наразі на Покровському напрямку, де було 45 російських штурмів. Крім того, важко й на Торецькому напрямку, де ворог здійснив 19 атак неподалік Торецька, Леонідівки, Дружби та Озарянівки. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 13 березня.

На Курщині відбулося 17 боєзіткнень. Армія рф завдала 29 авіаційних ударів і здійснила 334 артилерійські обстріли.

Ще 10 боїв відбулося на Новопавлівському напрямку, дев’ять — на Сіверському та по вісім — на Куп’янському і Гуляйпільському напрямках. На Лиманському напрямку було зупинено сім штурмів росіян. Також бої тривали на Краматорському й Оріхівському напрямках.

Тим часом вчора пізно ввечері головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський поінформував, що в операційній зоні угруповання військ «Курськ», у передмістях Суджі та районах довкола неї, продовжуються активні бойові дії.

Противник застосовує штурмові підрозділи повітряно-десантних військ та сил спеціальних операцій з метою прориву нашої оборони, витіснення наших військ з території Курщини та перенесення бойових дій на територію Сумської і Харківської областей.

Нагадаємо, 12 березня в DeppState інформували, що російські війська активно тиснуть зі сходу та півночі, реалізовуючи весь зібраний ресурс протягом довгого часу. А інформація, про відхід ЗСУ з Суджі, яка шириться в мережі, не відповідає дійсності.