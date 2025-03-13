Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Американские дальнобойные ракеты ATACMS. Фото:

В Украине закончились американские ракеты ATACMS — AP

13 мар 2025, 09:23
999

ЗСУ використали всі запаси далекобійних американських ракет.

У української армії закінчилися американські ракети далекого радіусу дії армійського тактичного ракетного комплексу ATACMS. Сполучені Штати Америки поставили Україні майже 40 таких ракет загалом і вони закінчилися ще в січні. Про це повідомило Associated Press із посиланням на американського чиновника та народного депутата, який є членом оборонного комітету ВРУ

Високопоставлені керівники оборони США, включаючи попереднього главу Пентагону Ллойда Остіна, чітко дали зрозуміти, що буде поставлено лише обмежену кількість ATACMS і що США та союзники по НАТО вважають іншу зброю більш цінною у бою, — йдеться в матеріалі.

У Пентагоні раніше пояснювали, що Україні передадуть лише обмежену кількість ATACMS, і що Штати та НАТО вважають іншу зброю більш цінною в боротьбі з рф.

Нагадаємо, у листопаді видання New York Times інформувало, що у розпорядженні України може бути приблизно 50 ракет ATACMS, які можна використовувати для завдання ударів по цілях на території росії.

У США та НАТО заявляли, що удари цим далекобійними озброєнням по російській федерації були ефективними, однак вони не змінили траєкторію війни.

Джерело: Associated Press

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров