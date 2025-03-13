Атака дронов привела к пожарам на промышленных объектах в рф

Атака дронов привела к пожарам на промышленных объектах. Фото:

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Ракурс

Масовану атаку безпілотників пережила країна-агресор рф минулої ночі.

У ніч на 13 березня у низці російських регіонів прогриміли вибухи. Місцева влада заявляла про атаку БпЛА. Зокрема, у Воронезькій області сили ППО «збили» кілька дронів, а внаслідок падіння «уламків» спалахнули пожежі на двох інфраструктурних об'єктах. Про це заявив губернатор області Олександр Гусєв.

Російські ЗМІ також заявили про «знищення» п’яти безпілотників у Ростовській області. Один з дронів впав на територію промислового підприємства, внаслідок цього виникла пожежа.

Через загрозу безпілотників місцева влада тимчасово обмежувала роботу аеропортів у Саратові, Калузі та Волгограді.

Тим часом Міністерство оборони рф заявило, з 20.00 за московським часом 12 березня до 6.36 13 березня їхня ППО нібито «перехопила і знищила» 77 українських безпілотних літальних апаратів. Зокрема, у Брянській області нібито збили п’ять дронів, у Калузькій — три, а ще один «знищили» над Бєлгородською областю.

Нагадаємо, 11 березня Сили оборони України завдали ураження по по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн т нафти на рік та забезпечує 40−50% потреб міста Москва в дизелі та бензині.