Армия рф атаковала Днепр. Фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n204741-armiya-rf-atakovala-obekty-infrastruktury-v-neskolkih-oblastyah.html

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Об'єкти інфраструктури кількох регіонів України були атаковані російськими військами.

Ворожі БпЛА масовано атакували Дніпропетровщину. У Дніпрі пошкоджений інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа. Також пошкоджені багатоповерхівки — побиті щонайменше 100 вікон. Зайнялися й гаражі. Обстеження території триває. Про це керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Унаслідок атаки осколкові поранення отримала 52-річна жінка, вона перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Також інфраструктура понівечена в Самарівському та Самарівському районах. Там пошкоджені автомобілі, адмінбудівля, будинки.

ППО знищила на Дніпропетровщині 11 ворожих безпілотників.

Тим часом «Укрзалізниця» повідомила, що росіяни атакували на Дніпропетровщині енергообʼєкти залізниці. Через це можливі зміни в русі кількох поїздів.

Зокрема, поїзд № 86 «Львів — Запоріжжя» відправився з Дніпра з затримкою. А потяг № 72 «Львів — Павлоград» прямуватиме зміненим маршрутом через станцію «Синельникове-2» замість станції «Самар-Дніпровський».

На Херсонщині, як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілів електропостачання зникло у Корабельному і Центральному районах, а також населених пунктах Молодіжне, Надніпрянське, Інженерне, частково — у Зеленівці.

Міська військова адміністрація поінформувала, що в Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу загинула 42-річна жінка. А в Дніпровському районі міста постраждав 60-ріцчний чоловік.

Нагадаємо, 12 березня російська армія скинула 11 авіабомб на Костянтинівку. Внаслідок бомбардування у місті загинули двоє осіб, а восьмеро дістали поранення. Атака пошкодила численні багатоповерхівки і приватні будинки.