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USAID разорвало грант с Фондом поддержки энергетики Украины. Фото:
USAID расторгло грантовое соглашение с Фондом поддержки энергетики Украиныhttps://racurs.ua/n204740-usaid-rastorglo-grantovoe-soglashenie-s-fondom-podderjki-energetiki-ukrainy.htmlРакурс
USAID розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України.
Наприкінці лютого секретаріат Енергетичного співтовариства отримав офіційне повідомлення від Агентства США з міжнародного розвитку про розірвання угоди з Фондом енергетичної підтримки України про надання 75 млн дол. Про це повідомляється на сайті Енергетичної спільноти.
У заяві йдеться, що співтовариство чекає роз’яснень від USAID, бо без цього гранту стане менше доступних кошті для закупівлі необхідного обладнання для українського енергетичного сектору.
Зазначається, що договір з американським Агентством був підписаний у 2023 році на суму 25 млн дол., а у 2024 році USAID пообіцяло надати Фонду додаткові 50 млн дол.
Як відомо, «Енергетична спільнота» — міжнародна організація, що об'єднує Євросоюз та сусідні держави для створення інтегрованого загальноєвропейського енергетичного ринку. =
У 2023 році USAID уклало угоду про надання Фонду підтримки енергетики гранту на суму 25 млн дол, а в 2024 році агентство заявило про наміри збільшити грант на 50 млн дол.
Нагадаємо, 10 березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки скасовують 83% програм USAID. Рештою 18% програм (приблизно 1 тис. контрактів) буде керувати DOGE, яким керує Ілон Маск. Загалом було скасовано 5 тис. 200 контрактів.
Рішення про скорочення програм Агентства США з міжнародного розвитку було ухвалене після 6-тижневого перегляду.