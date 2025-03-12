USAID розірвало грант з Фондом підтримки енергетики України. Фото:

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USAID розірвало грантову угоду з Фондом підтримки енергетики України.

Наприкінці лютого секретаріат Енергетичного співтовариства отримав офіційне повідомлення від Агентства США з міжнародного розвитку про розірвання угоди з Фондом енергетичної підтримки України про надання 75 млн дол. Про це повідомляється на сайті Енергетичної спільноти.

У заяві йдеться, що співтовариство чекає роз’яснень від USAID, бо без цього гранту стане менше доступних кошті для закупівлі необхідного обладнання для українського енергетичного сектору.

Зазначається, що договір з американським Агентством був підписаний у 2023 році на суму 25 млн дол., а у 2024 році USAID пообіцяло надати Фонду додаткові 50 млн дол.

Як відомо, «Енергетична спільнота» — міжнародна організація, що об'єднує Євросоюз та сусідні держави для створення інтегрованого загальноєвропейського енергетичного ринку. =

У 2023 році USAID уклало угоду про надання Фонду підтримки енергетики гранту на суму 25 млн дол, а в 2024 році агентство заявило про наміри збільшити грант на 50 млн дол.

Нагадаємо, 10 березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати Америки скасовують 83% програм USAID. Рештою 18% програм (приблизно 1 тис. контрактів) буде керувати DOGE, яким керує Ілон Маск. Загалом було скасовано 5 тис. 200 контрактів.

Рішення про скорочення програм Агентства США з міжнародного розвитку було ухвалене після 6-тижневого перегляду.