Росіяни скинули 11 авіабомб на Костянтинівку. Фото: ОВА

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Ракурс

Російська армія завдала нових ударів по Донецькій області.

У середу по обіді, 12 березня, ворожа авіація скинула 11 авіабомб на Костянтинівку. Внаслідок бомбардування — у місті загинули двоє осіб, а восьмеро дістали поранення. Атака пошкодила численні багатоповерхівки і приватні будинки. Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Також трьома авіаційними бомбами загарбники атакували Дружківку. Там поранено троє осіб, у тому числі двоє дітей 8 і 9 років. Обстріл пошкодив 32 об'єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.

Таким чином сьогодні росіяни вбили на Донеччині п’ятьох та поранили 12 людей.

Нагадаємо, 12 березня російські окупанти на Донеччині завдали ударів по містах Покровськ і Мирноград. Внаслідок обстрілу приватного сектору Покровська загинув чоловік і постраждала 50-річна жінка.

А в Мирнограді жертвою ворожих ударів став місцевий мешканець. Ще один обстріл вбив 62-річного цивільного, а 61-річна жінка отримала забій спини.