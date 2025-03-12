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Россияне сбросили 11 авиабомб на Константиновку. Фото: ОВА
Россияне сбросили 11 авиабомб на Константиновку — есть погибшие и раненыеhttps://racurs.ua/n204739-rossiyane-sbrosili-11-aviabomb-na-konstantinovku-est-pogibshie-i-ranenye.htmlРакурс
Російська армія завдала нових ударів по Донецькій області.
У середу по обіді, 12 березня, ворожа авіація скинула 11 авіабомб на Костянтинівку. Внаслідок бомбардування — у місті загинули двоє осіб, а восьмеро дістали поранення. Атака пошкодила численні багатоповерхівки і приватні будинки. Про це очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.
Також трьома авіаційними бомбами загарбники атакували Дружківку. Там поранено троє осіб, у тому числі двоє дітей 8 і 9 років. Обстріл пошкодив 32 об'єкти, серед яких багатоповерхівки, приватні будинки, гуртожиток і автомобілі.
Таким чином сьогодні росіяни вбили на Донеччині п’ятьох та поранили 12 людей.
Нагадаємо, 12 березня російські окупанти на Донеччині завдали ударів по містах Покровськ і Мирноград. Внаслідок обстрілу приватного сектору Покровська загинув чоловік і постраждала 50-річна жінка.
А в Мирнограді жертвою ворожих ударів став місцевий мешканець. Ще один обстріл вбив 62-річного цивільного, а 61-річна жінка отримала забій спини.