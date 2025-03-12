Наслідки обстрілів рф. Фото: ОВА

https://racurs.ua/ua/n204733-okupanty-obstrilyaly-pokrovsk-ta-myrnograd-ie-jertvy-ta-poraneni.html

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Армія російської федерації продовжує знищувати Донеччину.

У середу, 12 березня, окупанти завдали ударів по містах Покровськ і Мирноград. Обстріли призвели до загибелі трьох осіб, також є поранені. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

Сьогодні вранці під обстріл потрапив приватний сектор Покровська. Там смертельні поранення дістав чоловік, а також постраждала 50-річна жінка.

А в Мирнограді жертвою ворожих ударів став місцевий мешканець. Ще один обстріл вбив 62-річного цивільного, а 61-річна жінка отримала забій спини.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів — ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін тим часом у Telegramпоінформував, що 11 березня російські окупанти обстріляли регіон 3 тис. 251 раз. Внаслідок ворожих атак загинули семеро жителів області, в тому числі двоє дітей. Поранення дістали 13 цивільних.

Нагадаємо, 12 березня російські військові здійснили подвійну ракетну атаку по Кривому Рогу. Внаслідок обстрілу загинула 47-річна жінка, яка їхала у тролейбусі. Поранення дістали дев’ятеро цивільних. Сімох поранених довелося госпіталізувати, двоє з них перебувають у важкому стані.