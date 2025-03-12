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Наслідки удару російського дрона, фото: Запорізька ОВА
Російський дрон атакував авто волонтерів на Запоріжжі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204724-rosiyskyy-dron-atakuvav-avto-volonteriv-na-zaporijji-foto.htmlРакурс
В Оріхові на Запоріжжі російські загарбники атакували дроном волонтерську автівку.
Про це сьогодні, 12 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, опублікувавши відповідні фото.
росіяни продовжують полювати на цивільних у прифронтових регіонах. Вранці ворог поцілив fpv — дроном у авто з червоним хрестом, яким пересувалися волонтери, — зазначив він.
Внаслідок атаки транспорт було пошкоджено, люди не постраждали.