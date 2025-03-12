Трамп заявив про позитивні сигнали про перемир’я. Фото: Парі Дукович

https://racurs.ua/ua/n204738-tramp-zayavyv-pro-pozytyvni-sygnaly-pro-peremyr-ya-v-ukrayini.html

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Білий дім отримав позитивні повідомлення про припинення вогню в Україні.

У війні між російською федерацією та Україною вдалося досягти «напівприпинення вогню», бо Вашингтон отримав «деякі позитивні повідомлення» щодо цього питання. Наразі важливо, аби на перемир’я погодилася Москва. Про це президент США Дональд Трамп заявив, на зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхалом Мартіном, передають The Guardian та BBC News.

За словами Трампа, його американські представники їдуть до рф прямо зараз.

У нас є люди, які їдуть до росії прямо зараз. Сподіваюся, ми зможемо домогтися від рф припинення вогню. Якщо ми це зробимо, я думаю, що це буде 80% шляху до того, щоб ця жахлива кривава баня закінчилася, — зазначив американський лідер.

Водночас господар Білого дому додав, що є речі «які можна зробити у фінансовому сенсі, і вони були б дуже поганими для росії».

Нагадаємо, Україна погодився на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо 30-денного припинення вогню по всій території. Президент Володимир Зеленський наголосив, що таке рішення ухвалили, щоб показати, що Київ готовий до миру.

Наразі росіяни ще не зробили заяву з цього приводу. Агентство Bloomberg поінформувало, що російський диктатор володимир путін, імовірно, погодиться на 30-тиденне припинення вогню з Україною, але при цьому тягнутиме час, щоб переконатися, що туди будуть включені його умови.

Джерело: The Guardian, BBC News