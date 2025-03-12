У «Дії» вже можна подавати заяву про зниклих безвісти. Фото:

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Ракурс

Заяви про зниклих безвісти українців тепер можна подавати в «Дії».

Через «Дію» тепер можна подавати заяву до міжнародного Реєстру збитків, якщо ваш близький родич зник безвісти. Це дасть змогу отримати відшкодування. Про це віце-прем'єр-міністр — голова Мінцифри Михайло Федоров 12 березня повідомив у Telegram.

Подайте заяву в міжнародний Реєстр збитків у Гаазі, якщо близька людина зникла безвісти. Запустили нову категорію заяв до міжнародного Реєстру збитків. Якщо ваш батько, мати, чоловік, дружина, дитина або інший близький родич зникли безвісти — подайте заяву в «Дії» про відшкодування всіх пережитих страждань, — йдеться у повідомленні.

Для подачі заявки потрібно перейти за посиланням та надіслати інформацію.

За словами Федорова, міжнародний Реєстр збитків є основою майбутніх репарацій, а також голосом України для всього світу.

Нагадаємо, 10 березня стало відомо, що громадяни України матимуть можливість користуватися цифровим дозволом на зброю у «Дії», генерувати витяг з Єдиного реєстру зброї та отримувати сповіщення про закінчення терміну дії документа.