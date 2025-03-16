Европейский Союз планирует создать новую сеть военных спутников. Фото:

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Ракурс

Європейський Союз планує створити нову мережу військових супутників.

Єврокомісія розглядає можливість розширення своїх супутникових можливостей для зміцнення власної обороноздатності та зменшення залежності від Сполучених Штатів Америки. Нова система дозволить відстежувати загрози, зокрема пересування військ, та координувати військові дії. Про це повідомило видання Financial Times.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейська комісія розглядає можливість розширення своїх супутникових можливостей для покращення геопросторової розвідки. Нова система дозволить відстежувати загрози, зокрема пересування військ, та координувати військові дії.

Зазначається, що цей проект потребуватиме великих грошей і часу на реалізацію. Однак в Європі вже обговорюють можливість тимчасового використання комерційних рішень.

Очікується, що супутники працюватимуть на низькій навколоземній орбіті, що дозволить отримувати оновлені дані кожні 30 хвилин — значно частіше, ніж існуюча система Copernicus, яка надає зображення приблизно раз на 24 години.

Також країни блоку працюють над запуском супутникової мережі IRIS², що дозволить забезпечення широкосмуговий зв’язок та завершить реалізацію програми Govsatcom, яка об'єднає національні системи Єваросоюзу.

Нагадаємо, видання Financial Times інформувало, що Європа шукає для України супутниковий зв’язок на заміну Starlink. Союзники вже ведуть переговори з чотирма європейськими компаніями — SES з Люксембургу, Hisdesat з Іспанії, Viasat з Великої Британії та Eutelsat/OneWeb з Франції.

Джерело: Financial Times