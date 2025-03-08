Європа шукає для України альтернативи Starlink. Фото:

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Європа шукає для України супутниковий зв’язок на заміну Starlink.

Наразі союзники ведуть перемовини з чотирма європейськими компаніями — SES з Люксембургу, Hisdesat з Іспанії, Viasat з Великої Британії та Eutelsat/OneWeb з Франції. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на джерела, що ведуть переговори з урядами та інституціями ЄС щодо забезпечення резервного зв’язку для України.

Зазначається, що «Старлінк» швидко замінити не вийде, бо американські системи накопичувалися в Україні роками. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров раніше заявляв, що в експлуатації перебуває понад 40 тис. терміналів. І їх використовують не лише військові, але й лікарні, бізнес та гуманітарні організації.

Гендиректор SES Адель Аль-Салех поінформував, що компанія вже надає послуги Україні та бере участь у переговорах щодо розширення своїх можливостей. А представники Viasat запевнили, що можуть допомогти задовольнити потреби України, бо мають значні потужності, які стануть ще ширшими у майбутньому.

Однак жодна з цих європейських компаній не зможе надати такі послуги, як надає «Старлінк». Впевнений у цьому представник консалтингової компанії AnalysysMason Палерм Серра, який зазначив, що американська компанія має понад 7 тис. супутників на низькій орбіті.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що, що Україна також має альтернативу Starlink, якщо власник SpaceX Ілон Маск вирішить відключити супутниковий зв’язок ЗСУ за відмову України підписати угоду про копалини.

Водночас очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголошував, що наразі немає жодної системної роботи з блокування Starlink в Україні.

Джерело: Financial Times