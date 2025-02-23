Україна вже має альтернативу системі Starlink, заявив Умєров. Буданов підсумував, що на сьогодні жодної системної роботи з блокування Starlink в Україні не передбачається

https://racurs.ua/ua/n204285-ukrayina-maie-alternatyvu-systemi-starlink-umierov.html

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Україна має альтернативу системі Starlink, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Очільник ГУР Кирило Буданов додав, що наразі жодної системної роботи з блокування Starlink в Україні немає.

Ситуація із боєприпасами до систем ППО наразі контрольована, повідомив міністр оборони Рустем Умєров про загрозу зупинки поставок від США.

Україна зараз співпрацює з іншими партнерами, зокрема, над закупівлею боєприпасів через треті країни та спільним виробництвом боєприпасів. Також триває робота над внутрішнім виробництвом, — сказав він на форумі «Україна. Рік 2025».

Міністр додав, що Україна також має альтернативу Starlink, якщо власник SpaceX Ілон Маск вирішить відключити супутниковий зв’язок ЗСУ за відмову України підписати угоду про копалини.

Маск назвав журналістів Reuters, які повідомили про цю загрозу, «брехунами».