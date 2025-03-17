Саакашвили получил еще один срок. Фото:

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Михайло Саакашвілі отримав ще один тюремний термін у Грузії.

Тбіліський міський суд 17 березня засудив колишнього президента Грузії до 4,6 року увʼязнення за незаконний перетин грузинського кордону у жовтні 2021 року. Рішення виніс суддя Міхеїл Джинджолія, передає «Радіо Свобода».

Зазначається, що Саакашвілі хотів сьогодні бути присутнім на судовому засіданні і виступити з останньою промовою, але йому не дозволили. Також екс-президент не брав участь у засіданні й дистанційно з лікарні, де він зараз перебуває.

Як відомо, Михайло Саакашвілі повернувся до Грузії 1 жовтня 2021 року. Слідство вважає, що він таємно перетнув кордон, сховавшись у вантажному трейлері. Того ж дня його заарештували. Прокуратура порушила проти нього кримінальне провадження за ст. 344 Кримінального кодексу, яка стосується незаконного перетинання державного кордону.

Нагадаємо, раніше Михайла Саакашвілі засудили до 9 років увʼязнення за розтрату державних коштів. Грузинські медіа зазначають, що тепер його загальний тюремний строк сягає 12 років та шість місяців.

Джерело: «Радіо Свобода»