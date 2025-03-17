ЕС одобрил помощь Украине в 3,5 млрд евро. Фото:

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Рада ЄС затвердила виділення Україні 3,5 млрд євро.

Гроші надійдуть у межах програми Ukraine Facility й допоможуть посилити стійкість держави. Кошти спрямують на пріоритетні та важливі бюджетні видатки. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль 17 березня повідомив у Telegram.

Розраховуємо на швидке надходження коштів. Разом забезпечимо майбутнє миру і безпеки в Європі, — зазначив він.

Рада Європейського Союзу підтвердила, що схвалила виділення Україні 3,5 млрд євро безповоротних грантів та кредитів. Орган дійшов висновку, що Україна виконала необхідні умови для отримання нового траншу.

До реалізованих 13 кроків належать:

проведення реформ щодо збільшення використання відновлюваних джерел енергії;

підвищення автономії енергетичного регулятора;

спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;

прийняття стратегії розвитку сільського господарства та сільських районів (включаючи ліквідацію наземних мін із сільськогосподарських районів);

продовження роботи зі складання списку стратегічних та критично важливих видів сировини.

Нагадаємо, США нададуть Україні 15 млрд дол., що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Це будуть кошти у межах проекту PEACE in Ukraine та частини внеску США на суму 20 млрд дол. за ініціативою G7.