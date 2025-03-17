План США по завершению войны в Украине предусматривает два этапа. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n204857-plan-ssha-po-zaversheniu-voyny-v-ukraine-predusmatrivaet-dva-etapa-rubio.html

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План США щодо завершення війни в Україні передбачає два етапи — плани «А» та «Б».

План «А» передбачає припинення вогню, щоб Київ та Москва перейшли до плану «Б». Цей другий етап полягає в тому, щоб зібрати всіх за столом переговорів, і знайти спосіб «назавжди покласти край цій війні в такий спосіб, щоб мир був довготривалим і поважав потреби кожного». Про це держсекретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю CBS News.

Ніхто не каже, що ця друга частина буде легкою, але ми не можемо навіть дійти до цієї другої частини, поки не пройдемо першу, — зазначив він.

При цьому Рубіо наголосив, що «важко домовитися про остаточне припинення війни, поки вони стріляють одне в одного».

Це те, над чим ми працюємо. Ми переходимо до другої фази… Це потребуватиме багато важкої роботи, поступок з обох сторін, але це має відбутися, — розповів держсек.

Нагадаємо, 18 березня президент США Дональд Трамп проведе переговори з російським диктатором володимиром путіним. Частиною розмови про завершення російсько-української війни стануть питання територій та електростанцій.

Джерело: CBS News