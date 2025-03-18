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Ракурс
Трамп готов ввести санкции против рф, если переговоры с путиным не дадут результата

Трамп готов ввести санкции против рф, если переговоры с путиным не дадут результата

18 мар 2025, 10:54
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Трамп готовий запровадити санкції проти російської федерації, якщо переговори з кремлівським диктатором владіміром путіним не дадуть результату.

Журналісти запитали прессекретаря Білого дому еролайн Левітт, чи Трамп розглядатиме можливість запровадження санкцій проти росії у разі невдалої розмови з путіним.

Це те, про що президент говорив, і він, звичайно, готовий зробити це [запровадити санкції], якщо це необхідно. Мені нема чого повідомити, і я ніколи не буду випереджати президента в такому серйозному рішенні, — сказала вона, відповідаючи на запитання.

Також у неї запитали про переговори про припинення вогню між Україною та росією. Левітт відповіла, що «ми на 10-ярдовій лінії до миру, і ніколи не були ближче до мирної угоди, ніж зараз».

Президент [Трамп] сповнений рішучості зробити це, — додає вона.

Источник: Ракурс


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