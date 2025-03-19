Зеленский и Трамп проводят переговоры - это первый контакт после встречи в Белом доме США 28 февраля

https://racurs.ua/n204918-zelenskiy-i-tramp-provodyat-peregovory-eto-pervyy-kontakt-posle-vstrechi-v-belom-dome-ssha.html

Ракурс

У середу, 19 березня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп проводять телефонні переговори — це їхній перший прямий контакт після зустрічі в Білому домі США 28 лютого.

Напередодні американський президент розмовляв з воєнним злочинцем п Путіним. Серед тем розмови — обмін полоненими між Україною та росією, 30-денне перемирʼя і припинення атак по енергетиці.

Після цієї розмови Україна і росія обмінялися 175 військовополоненими.

Розмова Трампа і Зеленського мала розпочатися приблизно о 16.00 за Києвом.