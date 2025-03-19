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Зеленський і Трамп проводять переговори — це перший контакт після зустрічі в Білому домі США 28 лютого

Зеленський і Трамп проводять переговори — це перший контакт після зустрічі в Білому домі США 28 лютого

19 бер 2025, 17:25
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У середу, 19 березня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп проводять телефонні переговори — це їхній перший прямий контакт після зустрічі в Білому домі США 28 лютого.

Напередодні американський президент розмовляв з воєнним злочинцем п Путіним. Серед тем розмови — обмін полоненими між Україною та росією, 30-денне перемирʼя і припинення атак по енергетиці.

Після цієї розмови Україна і росія обмінялися 175 військовополоненими.

Розмова Трампа і Зеленського мала розпочатися приблизно о 16.00 за Києвом.

Джерело: Ракурс


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