Виткофф заявил, что верит путину и его обещаниям "действовать добросовестно" в вопросе завершения войны в Украине

https://racurs.ua/n204919-vitkoff-zayavil-chto-verit-putinu-i-ego-obeschaniyam-deystvovat-dobrosovestno-v-voprose.html

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Спецпредставник президента США Стів Віткофф відкинув заяви, зокрема й Володимира Зеленського, що росія вночі порушила домовленість владіміра путіна з Дональдом Трампом.

За словами Віткоффа, «будь-які атаки, що сталися минулої ночі, мали б статися до наказу путіна» про припинення атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Тож я схильний вірити, що пПутін діє добросовісно. Він сказав президенту Трампу вчора, що буде діяти сумлінно, і я вірю йому на слово, — додав спецпредставник США.

Трамп і путін провели перемовини 18 березня. Останній погодився на взаємну відмову України та рф від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Я отримав інформацію, що путін наказав не атакувати українську енергетику через 10 хвилин після розмови з Трампом, — сказав спецпредставник президента США Віткофф

Коментуючи твердження президента України про те, що минулої ночі Росія вдарила по українській території 150 безпілотниками, Віткофф заявив, що нібито удари завдавалися ще до того, як путін віддав наказ про призупинення атак на енергетичну інфраструктуру.