Телефонный разговор Зеленского и Трампа: президент Украины благодарил и объяснял

Президента України та США розповіли про свої телефонні перемовини 19 березня. Вони тривали одну годину.

Володимир Зеленський у мережі Х так виклав суть розмови:

Я мав позитивну, дуже змістовну та відверту розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Я подякував йому за гарний і продуктивний початок роботи української та американської команд у Джидді 11 березня — ця зустріч команд суттєво допомогла у просуванні до завершення війни. Ми погодилися, що Україна і США повинні продовжувати працювати разом для досягнення реального припинення війни і встановлення тривалого миру. Ми віримо, що разом з Америкою, з президентом Трампом і під американським лідерством можна досягти тривалого миру вже цього року.

Президент Трамп поділився деталями своєї розмови з путіним та ключовими питаннями, які вони обговорили. Одним з перших кроків до повного припинення війни могло б стати припинення ударів по об'єктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Я підтримав цей крок, і Україна підтвердила, що ми готові його здійснити. Наші команди обговорювали цей крок у Джидді. Американська сторона також запропонувала безумовне припинення вогню на лінії фронту, і Україна також прийняла цю пропозицію. Ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб це відбулося. Ми вважаємо, що такі кроки необхідні для того, щоб створити можливість для підготовки всеосяжної мирної угоди під час припинення вогню.

Я також надав оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів. Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкнулися питання звільнення військовополонених, повернення українських дітей, які були захоплені російськими військами. Також обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення для захисту життів.

Ми доручили нашим командам вирішити технічні питання, пов’язані з реалізацією та розширенням часткового припинення вогню. Українська та американська команди готові зустрітися в Саудівській Аравії найближчими днями для продовження координації кроків на шляху до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам провести цю роботу якнайшвидше. Ми відзначили позитивну роботу наших радників і представників — Рубіо, Волца, Келлога, Єрмака, Сибіги, Умерова і Паліси. На наступних зустрічах команди можуть узгодити всі необхідні аспекти просування до міцного миру і гарантій безпеки.

Я подякував президенту Трампу та американському народу за підтримку. Я підкреслив, що українці прагнуть миру, і саме тому Україна прийняла пропозицію про безумовне припинення вогню. Я підкреслив важливість концепції президента Трампа про мир через силу. Ми домовилися підтримувати постійний контакт, у тому числі на найвищому рівні та через наші команди.