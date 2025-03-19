Россияне не могут потушить нефтеперекачивающую станцию ​​"Кавказская" на Кубани

https://racurs.ua/n204926-rossiyane-ne-mogut-potushit-nefteperekachivauschuu-stanciu-kavkazskaya-na-kubani.html

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У ніч на 19 березня безпілотники атакували станцію перекачки російської нафти для експорту — ППН «Кавказька» у Краснодарському краї. Вона горіла і увечері 19 березня, свідчать місцеві московитьскі пабліки.

За словами очевидців, уранці тут пролунало щонайменше три вибухи, а місцеві Telegram-канали стверджують, що на територію підприємства впали уламки дронів.

Спочатку оперативний штаб Краснодарського краю повідомляв, що вогонь охопив 20 квадратних метрів території бази. Однак уже вранці стало відомо, що площа пожежі значно збільшилася і досягла 1,7 тисячі квадратних метрів.