Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Российская база в Энгельсе похоршела после ночного прилета БПЛА

Российская база в Энгельсе похоршела после ночного прилета БПЛА

20 мар 2025, 08:14
999

Безпілотники атакували російську авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники

Саратовська область рф зазнала атаки безпілотників, у місті Енгельс пошкоджена будівля лікарні, постраждала одна людина, повідомив губернатор регіону Роман Бусаргін.

Українські ЗМІ, ґрунтуючись на даних геолокації, пишуть, що було влучання по складу військового аеродрому «Енгельс-2».

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцеві пабліки пише, що в місті Енгельсі могла розпочатися евакуація жителів будинків, прилеглих до авіабази.

Енгельс у Саратовській області неодноразово ставав ціллю атак українських безпілотників. Поблизу міста розташована російська авіабаза «Енгельс-2», з неї злітають стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по території України.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров