Російська база в Енгельсі погарнішала після нічного прильоту БПЛА

https://racurs.ua/ua/n204928-rosiyska-baza-v-engelsi-pogarnishala-pislya-nichnogo-prylotu-bpla-video.html

Ракурс

Безпілотники атакували російську авіабазу «Енгельс-2», де базуються стратегічні бомбардувальники

Саратовська область рф зазнала атаки безпілотників, у місті Енгельс пошкоджена будівля лікарні, постраждала одна людина, повідомив губернатор регіону Роман Бусаргін.

Українські ЗМІ, ґрунтуючись на даних геолокації, пишуть, що було влучання по складу військового аеродрому «Енгельс-2».

Телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцеві пабліки пише, що в місті Енгельсі могла розпочатися евакуація жителів будинків, прилеглих до авіабази.

Енгельс у Саратовській області неодноразово ставав ціллю атак українських безпілотників. Поблизу міста розташована російська авіабаза «Енгельс-2», з неї злітають стратегічні бомбардувальники, які завдають ударів по території України.