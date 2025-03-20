Нестор Шуфрич, фото: «Цитаты известных личностей»

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Ракурс

Народному депутату Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою — до 18 травня.

Відповідне рішення сьогодні, 20 березня, ухвалив Шевченківський районний суд Києва, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що:

прокурори клопотали продовжити запобіжний захід Шуфричу у вигляді тримання під вартою на 60 днів;

адвокати просили відмовити у цьому клопотанні. Захисник Шуфрича Валерій Буняк просив будь-який інших запобіжний захід, не повʼязаний з триманням під вартою. Наприклад, домашній арешт;

Шуфрич, який заявив про відсутність злочину в його справі та неправильній кваліфікації подій в обвинувальному акті, просив відмовити у клопотанні прокурорів. Він просив будь-який інший запобіжний захід, щоб була можливість працювати як народний депутат України.

Нагадаємо, у вересні 2024 року стало відомо, що Шуфричу повідомили про підозру за фінансування Росгвардії у Криму. За інформацією слідства, він після окупації Криму росією уклав договір з «Федеральным государственным унитарным предприятием „Охрана“ МВД россии» для охорони своєї нерухомості на півострові.

Джерело: «Суспільне»