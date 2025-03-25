ВСУ уничтожили северокорейскую САУ «Коксан». Скриншот

https://racurs.ua/n205070-vsu-unichtojili-severokoreyskuu-sau-koksan-v-doneckoy-oblasti-video.html

Ракурс

ЗСУ знищили чергову північнокорейську самохідну артилерійську установку «Коксан».

Ворожа САУ була уражена на території Донеччини. Оператори 413-го батальйону «Рейд» виявили і вивели з ладу північнокорейську гармату М-1978 «Коксан» на Донецькому напрямку. Про це Сили безпілотних систем Збройних сил України 25 березня повідомили в Telegram.

Військові зазначили, що це вже п’ята така установка, яку СБС вивели з ладу за останній місяць. А загалом з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони знищили понад 25 тис. артилерійських систем окупантів.

Як відомо, північнокорейська самохідна артилерійська установка М-1978 «Коксан» оснащена 170-мм гарматою, що дозволяє їй стріляти на дистанцію до 60 км, роблячи її однією з найбільш далекобійних артилерійських систем в арсеналі країни-агресора. Цю зброю росії надала КНДР.

Нагадаємо, у Донецькій області українські захисники за допомогою БпЛА знищили ворожий танк і систему РЕБ Р-330 «Житель», яка прикривала ворожу техніку. Росіяни намагалися скористатися системою радіоелектронної боротьби для приховування своїх дій.