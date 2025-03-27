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Эмманюэль Макрон, фото: Офис президента
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Учасники зустрічі «Коаліції охочих», котра відбулася сьогодні, 27 березня, у Парижі «одностайно погодилися», що «зараз не час для зняття санкцій (з росії — ред.) у будь-який спосіб».
Про це на прес-конференції розповів президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє SkyNews.
Не може бути зняття санкцій до встановлення миру, — додав він.
Макрон зазначив, що «коаліція охочих» має на меті «підтримувати економічний тиск на тіньовий флот (росії — ред.) і на деякі промислові потужності».
Ця заява пролунала після того, як США заявили, що працюватимуть над зняттям деяких санкцій з росії.
Джерело: SkyNews
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