рф пригрозила выйти из договоренности о перемирии в энергетике

рф пригрозила выйти из договоренности о перемирии. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія 28 березня завдала нового удару по газотранспортній системі «Суджа» у Курській області.

У Міноборони рф відразу звинуватили у цьому Україну. В оборонному відомстві ворога заявили, що близько 10.20 нібито українські війська завдали удару з РСЗВ HIMARS по ГТС «Суджа». Внаслідок обстрілу виникла сильна пожежа, а енергооб'єкт фактично знищений.

Речник російського диктатора володимира путіна Дмитро Пєсков сьогодні на брифінгу наголосив, що рф залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об'єктах енергетики. Рупор Кремля зазначив, що Україна начебто постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже ЗСУ, мовляв, не слухає наказів Києва на заборону таких ударів.

Тому, як заявив Пєсков, Москва «залишає за собою право» не виконувати перемир’я.

Зрозуміло, російська сторона залишає за собою право у разі недотримання цього мораторію Київським режимом теж його не дотримуватись. Було б нелогічно дотримуватися нам, і щоночі стикатися зі спробами ударів по нашій енергетичній інфраструктурі, — зазначив він.

У Генштабі ЗСУ вже відповіли на російські закиди щодо нібито обстрілів енергетичних об'єктів.

Наголошуємо, що Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії, — йдеться у заяві у Facebook.

Українське командування наголосило, що попри російські заяви фіксуються конкретні порушення домовленостей щодо перемир’я, бо обстріли окупантів пошкодили енергетичні обʼєкти у Херсоні та на Полтавщині. У Генштабі очікують реакції партнерів.

Нагадаємо, влітку 2024 року росіяни атакували ГТС «Суджа» керованими авіабомбами, а в березні знову вдарили по газовимірювальній станції КАБами. Після цього ворог безпідставно звинуватив Сили оборони України в обстрілі станції «Суджа».

Крім того, раніше російські війська використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів.