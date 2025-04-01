Трамп и Ким Чен Ын. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп допустив можливість контактів з КНДР.

Американський лідер не виключив, що «в якийсь момент» може сконтактувати з Північною Кореєю, і підтвердив, що у нього «дуже хороші відносини» з її лідером Кім Чен Ином. Трамп заявив, що «спілкування є — я думаю, це дуже важливо». Про це повідомило агентство Bloomberg.

Це велика ядерна нація, і він дуже розумна людина, — наголосив глава США і додав, що у нього «хороші стосунки» з Кім Чен Ином.

Як відомо, після своєї інавгурації Трамп казав, що планує відновити співпрацю з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Нагадаємо, у 2018 році Дональд Трамп став першим президентом США, який провів особисті переговори з Кім Чен Ином у Сінгапурі. Згодом були проведені зустрічі в Ханої та на корейському кордоні — тоді вперше чинний американський лідер ступив на територію КНДР.

Однак у ході тих переговорів Вашингтон та Пхенян не змогли домовитися про відмову Північної Кореї від ядерної зброї в обмін на послаблення санкцій.

Джерело: Bloomberg