Украинцам за границей упростили оформление паспортов. Фото:

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Ракурс

Кабінет міністрів України спростив отримання паспортів для чоловіків 18−60 років за кордоном.

Відтепер військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, які знаходяться поза межами України, можуть оформити паспорт громадянина України або паспорт для виїзду за кордон без фізичного пред’явлення військово-облікового документа. Про це 1 квітня повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Зазначається, що працівники закордонних підрозділів ДП «Документ» перевірятимуть статус військового обліку в реєстрі. У разі відсутності даних, їх вноситимуть до бази автоматично. Таким чином чоловіків ставитимуть на облік з формуванням військово-облікового документа в електронній формі.

Важливо, що це відбуватиметься без проходження медичної комісії. Після цього українець у визначені терміни отримає замовлений документ.

Нагадаємо, 19 березня російський диктатор володимир путін наказав громадянам України в рф «врегулювати своє правове становище» або виїхати. Українцям на території країни-агресора, які «не мають законних підстав» перебувати там, фактично наказують отримати російський паспорт, щоб залишитися у країні. Зробити це вимагають до 10 вересня.