россия потратила 200 млн евро на подкуп избирателей в Молдове — премьерhttps://racurs.ua/n205286-rossiya-potratila-200-mln-evro-na-podkup-izbirateley-v-moldove-premer.htmlРакурс
Російські агенти витратили близько 200 мільйонів євро на спроби купити голоси виборців у Молдові на президентських виборах і референдумі щодо ЄС минулого року.
Про це сьогодні, 2 квітня, заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє агентство Reuters.
Агенти кремля розпочали масову кампанію з підкупу виборців, витративши близько 200 мільйонів євро — майже 1% ВВП Молдови — з метою дестабілізації нашої країни, — заявив Речан на брифінгу в Кишиневі.
Молдовські правоохоронні органи заявили, що зусиллями з підкупу виборців керував проросійський олігарх-утікач Ілан Шор і його прихильники. Сам Шор заперечує будь-які правопорушення.
Зазначається, що ці коментарі з’явилися в той самий день, коли Британія наклала санкції на проросійську неурядову організацію «Євразія», заявивши, що вона відповідальна за спроби фальсифікації референдуму в Молдові та дестабілізації демократії в цій країні.
Цієї осені в Молдові заплановані парламентські вибори, які стануть перевіркою популярності проєвропейського курсу уряду.
Джерело: Reuters