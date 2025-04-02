россия бросила миллионы долларов на подкуп избирателей в Молдове, фото: Freepik

https://racurs.ua/n205286-rossiya-potratila-200-mln-evro-na-podkup-izbirateley-v-moldove-premer.html

Ракурс

Російські агенти витратили близько 200 мільйонів євро на спроби купити голоси виборців у Молдові на президентських виборах і референдумі щодо ЄС минулого року.

Про це сьогодні, 2 квітня, заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє агентство Reuters.

Агенти кремля розпочали масову кампанію з підкупу виборців, витративши близько 200 мільйонів євро — майже 1% ВВП Молдови — з метою дестабілізації нашої країни, — заявив Речан на брифінгу в Кишиневі.

Молдовські правоохоронні органи заявили, що зусиллями з підкупу виборців керував проросійський олігарх-утікач Ілан Шор і його прихильники. Сам Шор заперечує будь-які правопорушення.

Зазначається, що ці коментарі з’явилися в той самий день, коли Британія наклала санкції на проросійську неурядову організацію «Євразія», заявивши, що вона відповідальна за спроби фальсифікації референдуму в Молдові та дестабілізації демократії в цій країні.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що підсанкційна мережа «Євразія» перебуває під контролем Шора.

Цієї осені в Молдові заплановані парламентські вибори, які стануть перевіркою популярності проєвропейського курсу уряду.

Джерело: Reuters