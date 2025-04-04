Марко Рубио признал, что рф нарушает условия энергетического перемирия. Фото:

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Державний секретар США Марко Рубіо визнав, що російська сторона порушує умови перемир’я.

Посадовець наголосив, що очікує від рф готовності до припинення війни, яка має стати відомою «через тижні, а не місяці». І додав, що американський президент не зацікавлений у тому, щоб вічно вести перемовини, бо «президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів». Про це Рубіо заявив журналістам після зустрічі міністрів країн НАТО.

За його словами, «скоро, не через пів року, а через тижні» Москва має ухвалити рішення припинити війну. У тому разі, якщо рф не робитиме цього, то Штати повинні переглянути свою тактику.

Якщо ви не зацікавлені в мирі, тоді ви затягуєте процес, ви придумуєте якісь виправдання… Ми не будемо затягувати це, — зазначив держсек.

Очільник Державного департаменту додав, що Україна вже показала, що готова і до припинення вогню, і до створення простору для переговорів.

Тим часом видання The Telegraph поінформувало, що з початку «мирних переговорів» рф збільшила кількість атак дронами на понад 50%. Зазначається, що за 30 днів після 18 лютого країна-агресор завдала по Україні 4 тис. 776 ударів безпілотниками, а за 30 днів до цього — 3 тис. 148.

Нагадаємо, 28 березня рф завдала нового удару по газотранспортній системі «Суджа» у Курській області й звинуватила у цьому Україну. У Кремлі заявили, що рф залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об'єктах енергетики.

Фактично росія не припиняла обстріли цивільних об'єктів в Україні після перемовин у Саудівській Аравії та обіцянки російського диктатора володимира путіна не атакувати інфраструктуру України.